سامبدوريا يجبر إنتر ميلان على التعادل 2-2

تعادل إنتر ميلان حامل اللقب مع مستضيفه سامبدوريا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب آرتيميو فرانكي لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا البلوتشيركياتي عن طريق مايا يوشيدا (33)، وتوماس أوجيلو (47).

أما هدفا النيراتزوري فسجلهما فيديريكو دي ماركو (18)، ولاوتارو مارتينيز (44).

إنتر ميلان يرتقي إلى المركز الثاني

بهذه النتيجة، رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر، كما رفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني من 4 مباريات.

وكان فريق الأفاعي بقيادة المدير الفني الجديد سيموني إنزاغي الذي خلف أنتونيو كونتي قد سحق جنوى برباعية دون رد في المرحلة الأولى، وفاز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف لهدف.