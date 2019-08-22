سامبراس: فيدرر أنهى حقبتي

استعاد أسطورة التنس الأميركية بيت سامبراس ذكريات خسارته أمام النجم السويسري، روجر فيدرر، في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون عام 2001.

وقال سامبراس وفقاً لموقع "تنس ورلد يو إس أي": "كان الأمر صعباً، في ذلك الوقت كان الأمر ليس أكثر من مجرد مباراة في التنس، لكن الآن من وجهة نظري، كانت الخسارة تمثل نهاية حقبة، تمثل نهاية فترتي في ويمبلدون وبداية فترة فيدرر.

"بعدها بعام، خسرت أمام جورج باستل في الدور الثاني، كانت تلك أسوأ مباراة لي في بطولات غراند سلام".

وعن حزنه من تحطيم فيدرر للعديد من أرقامه القياسية، أجاب سامبراس: "عندما تحقق رقماً قياسياً، ترغب في أن يستمر إلى الأبد، سأكون كاذباً إذا قلت عكس ذلك، لكن لم يكن بإمكاني فعل أي شيء، أنا معجب بروجر، ونتواصل مع بعضنا البعض، الأمر الذي يسهل من تقبلي للوضع".

ولم يتمكن الأميركي من تحقيق النجاحات على الملاعب الترابية، وفشل في التتويج بلقب رولان غاروس، وعن ذلك الإخفاق قال: "في نهاية مسيرتي شعرت بالانزعاج بالطبع، كانت الظروف صعبة بالنسبة لي، لكن الأمر كان ذهنياً.

"عانيت من ضغط كبير في رولان غاروس، شعرت في ويمبلدون وأميركا المفتوحة أني في بيتي، ولكن في رولان غاروس كان الأمر مختلفاً، فالأجواء هناك ممكن أن تكون حارة وجافة، وبالتالي يكون ارتداد الكرة مرتفعاً، أما في ويمبلدون فلا ترتد الكرات بنفس الارتفاع".