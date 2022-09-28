سانتياغو سولاري يعود إلى ريال مدريد..تفاصيل

كشفت التقارير الصحفية في المواقع الأوروبية أن سانتياغو سولاري اللاعب والمدرب السابق في ريال مدريد سيعود للنادي، وذلك عقب تركه لعمله في كلوب أميريكا في المكسيك.

وبحسب صحيفة الماركا الإسبانية، فإن عودة اللاعب الأرجنتيني إلى إسبانيا جاءت بناءً على العرض الذي تم تقديمه له من جانب نادي ريال مدريد، حيث أن إدارة النادي تكن لنجم الوسط اهتمامًا وتقديرًا خاصًا.

سانتياغو سولاري في ريال مدريد من جديد

من المقرر أن يرى أنصار الملكي لاعبهم ومدربهم السابق سانتياغو سولاري مرة أخرى في أروقة النادي بحسب ما نقلته صحيفة الماركا الإسبانية، حيث أن الريال أرسل رسميًا عرض العمل، إلّا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل المهمة التي ستوكل إلى سولاري.

الجدير بالذكر أن سولاري خاض 208 مباراة كلاعب وسط مع الملكي، وتوج معهم بدوري أبطال أوروبا في 2001-2002، ومن ثم عاد للميرينغي كمدرب للفريق الرديف في عام 2013، ولاحقًا تولى تدريب الفريق الأول مؤقتًا في الفترة ما بين نهاية 2018 وبداية 2019 كبديل للمدرب جولين لوبيتيغي الذي تم إقالته آنذاك.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تلميحات بعدم نية ميسي التجديد مع باريس..فهل اقتربت العودة إلى برشلونة؟