سانشو على رادار تشيلسي من جديد

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات جايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويرفض الدولي الإنجليزي فكرة الانتقال إلى ليفربول خوفاً من عدم حصوله على مركز أساسي في ظل وجود ساديو ماني وروبرتو فرمينو ومحمد صلاح.

وأبدت عدة أندية رغبتها بضم صاحب الـ 19 عاماً على رأسها تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، وبرشلونة، وقد يكون تشيلسي الأقرب لضمه خاصة في ظل الرغبة الكبيرة من جانب المدرب فرانك لامبارد في استقطاب مواطنه حتى يكون حجر أساس مشروع بناء الفريق من جديد بعد جلب حكيم زياش.