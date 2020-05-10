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سانشو هدف الأندية الإنجليزية

منشور 10 أيّار / مايو 2020 - 11:38
جايدون سانشو
جايدون سانشو

قدم جايدون سانشو أفضل العروض في الدوري الألماني هذا الموسم وهذا ما جعله هدف الأندية الإنجليزية في السوق الصيفي، بعدما كان الجميع ينتظر رحيله عن بوروسيا دورتموند في الشتاء.

 وبدا الجناح الشاب متمسكاً بالانتقال صوب تشيلسي حتى يكون قريبا من أجواء كرة القدم الإنجليزية لكن إدارة دورتموند رفضت التخلي عنه وتمسكت به، ليكون أحد أبرز اللاعبين في القسم الثاني.

ويعتبر الدولي الإنجليزي الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد أن فشل في التعاقد معه في السوق الشتوي أيضاً.

Via SyndiGate.info


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