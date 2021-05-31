سانشو يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد

أكدت تقارير ألمانية أن نجم بوروسيا دورتموند جايدون سانشو أتم اتفاقه مع مانشستر يونايتد على الانضمام إليه في الصيف الحالي.

وكان دورتموند قد أعلن سابقاً أن الدولي الإنجليزي سيسمح له بالرحيل هذا الصيف في حال قدوم العرض المادي المناسب، بعد الاتفاق مع اللاعب حول ذلك.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "شبورت 1" الألمانية، فإن الشروط الشخصية لـ سانشو مع يونايتد قد تجدد الاتفاق عليه بين اللاعب والنادي بعد أن اتفقا عليها سابقاً في 2020.

الأمر الآن يتوقف على إرسال إدارة النادي الإنجليزي لعرض رسمي إلى دورتموند، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة لكن يتوقع أن يتم في الأيام القليلة المقبلة.

ولم ينجح انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد العام الماضي بسبب مطالبة دورتموند بـ 120 مليون يورو، لكن هذا المبلغ قد خُفض إلى حد كبير هذا العام.

وأكدت مصادر "جول" أن دورتموند سيوافق على بيع سانشو بمجرد وصول عرض بقيمة 90 مليون يورو.

يذكر أن عقد الدولي الإنجليزي في سيغنال إيدونا بارك لا يزال ممتداً حتى صيف 2023، لكن بيعه يهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية في المقام الأول.