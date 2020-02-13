سانشو يرحل عن دورتموند

قرر جايدون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الرحيل بشكل نهائي عن الفريق نهاية الموسم، على الرغم من امتداد عقده حتى يونيو 2022.

ويتصدر مانشستر يونايتد قائمة أبرز الأندية المهتمة بضم الإنجليزي صاحب الـ 19 عاماً.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت أن دورتموند يريد 120 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن سانشو.

تابعت وأن مانشستر يونايتد وتشيلسي يتنافسان على ضم الجناح السريع، كما أن هناك عدة أندية مهتمة بضمه أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول.

يذكر أن سانشو انضم إلى دورتموند في عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي، وخاض مع الفريق الألماني 84 مباراة وسجل 29 هدفاً وصنع 40.