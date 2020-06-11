سانشو يريد أن يعود لإنجلترا ويونايتد الأقرب للحصول على توقيعه

قدم جايدون سانشو، الجناح الإنجليزي لبوروسيا دورتموند، أداءً راقياً هذا الموسم في الدوري الألماني وهو ما جذب له اهتمام كبرى الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها أندية بلاده.

وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية نقلاً عن "سبورت بيلد" الألمانية، فإن سانشو أبلغ إدارة دورتموند برغبته في العودة لإنجلترا هذا الصيف، وسط اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته، وذكر التقرير أن تشيلسي كان قد أبدى رغبته في الحصول على توقيع سانشو، لكن اهتمامه تحول إلى نجم البوندسليغا الآخر كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن.

وكان غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قد قال عن لاعبه: ”أي خطوة لسانشو ستكون تحدياً له، ولكن تطوره يسير بشكلٍ جيد بالنظر لعمره وإسهامه وتعمله من المباريات، هو ينضج”.

وتابع قائلاً: ”يمكنه التعلم من رحيم ستيرلينغ وماركوس راشفورد، ليس فقط فيما يتعلق بطريقة لعبهم، ولكن لاحترافيتهم ورغبتهم وطموحهم”.

وخاض سانشو 95 مباراة مع الفريق في كافة المسابقات، سجل فيها 34 هدفاً، وصنع 43 لزملائه.