سانشو يقترب من تشيلسي

أكدت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، أن تشيلسي بات قريباً من التعاقد مع جايدون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

وقالت صحيفة "ميرور" أن الدولي الإنجليزي قريب من العودة للبريميير ليغ من بوابة البلوز، بعدما وافق الأخير على دفع 120 مليون جنيه استرليني، وهي القيمة التي حددها دورتموند لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي كان يتنافس على خدمات سانشو مع مانشستر يونايتد وليفربول، لكن الطرفين لم يتحركا جدياً لضمه نظراً لسعره المرتفع.

وأكدت "ميرور" أن فرانك لامبارد، مدرب النادي اللندني، يشعر بأن الفريق يحتاج للاعب ببراعة سانشو الهجومية، وهو الأمر الذي غاب عن البلوز منذ رحيل إيدين هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي.

ولا يرغب دورتموند في التخلي عن نجمه الإنجليزي هذا الشتاء، لذلك يعتزم تشيلسي عرض فكرة التعاقد مع سانشو، مع السماح له بإكمال الموسم رفقة أسود فيستيفال كما حدث مع كريستيان بوليسيتش.