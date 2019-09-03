سانشو يلمح لقرب رحيله عن دورتموند

نقلت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، الثلاثاء، تصريحات الشاب جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، والتي تحدث فيها عن إمكانية انتقاله إلى دوري جديد خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال الإنجليزي: "أنا سعيد في دورتموند ومرتاح للعمل مع المدرب لوسيان فافر، لكن من الممكن حدوث خطوة جديدة واتخاذ قرار مغاير خلال الفترة المقبلة".

وفتح النجم الصاعد الباب أمام عودته من جديد إلى إنجلترا أو حتى انتقاله إلى الدوري الإسباني، في حال وصول عروض رسمية من فرق بقيمة برشلونة وريال مدريد.

يذكر أن سانشو بدأ مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى دورتموند، وسط توقعات بأن مانشستر يونايتد سيقدم عرضاً رسمياً لضمه بقيمة 120 مليون يورو في يناير.