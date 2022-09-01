سانشو يهدي مانشستر يونايتد فوزاً مهماً على ليستر سيتي

تغلب مانشستر يونايتد على مستضيفه ليستر سيتي بهدفٍ دون رد اليوم الخميس في اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب كينغ باور ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 عن طريق الجناح الدولي الإنجليزي جايدون سانشو.

ولم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر منذ البداية، إلا أن المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ زج به في الدقيقة 68 بدلاً من سانشو.

مانشستر يونايتد يواصل صحوته

بهذا الانتصار، رفع يونايتد رصيده إلى 9 نقاط ارتقى على إثرها للمركز الخامس على سلم الترتيب العام.

فيما واصل ليستر سيتي بدايته الكارثية للموسم الجديد ليبقى رصيده ثابتاً عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.