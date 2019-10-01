سانشيز: الانضمام لإنتر أوقعني في حب كرة القدم مجدداً

قال النجم أليكسيس سانشيز أن الانضمام إلى إنتر كان سبباً في وقوعه في حب كرة القدم من جديد.

وانتقل الدولي التشيلي إلى النيراتزوري قادماً من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وحول ذلك، قال سانشيز أن الفترة الصعبة التي عاشها مع يونايتد خلال الشهور الأخيرة جعلته يبتعد عن كرة القدم وأجوائها بشكل نسبي.

وأوضح: "كنت أحتاج إلى تجربة جديدة بكثير من الطموحات، تغيير الأجواء والأهداف بالنسبة للاعب تكون مهمة أحياناً من أجل استعادة شغفه ومستواه.

"بمجرد ارتدائي قميص إنتر شعرت بالرغبة في تحقيق النجاحات هنا، النزول إلى الملعب ودعم الجماهير أعطاني الدافع بشكل أكبر وجدد بداخلي الرغبة في النجاح.

"يمكنني القول أن الانتقال إلى النيراتزوري أوقعني في غرام كرة القدم من جديد، شعرت بأني لاعب شاب يبدأ مسيرته الكروية للتو".

يذكر أن سانشيز سجل هدفاً وحصل على بطاقة حمراء في المباراة الأولى التي شارك فيها أساسياً مع إنتر أمام سامبدوريا السبت الماضي.