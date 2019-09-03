سانشيز: تمنيت النجاح في مانشستر يونايتد

لا يشعر المهاجم أليكسيس سانشيز بالأسف للفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يقول أنه لم يشارك في المباريات بما يكفي لتحقيق النجاح.

وانضم الدولي التشيلي البالغ من العمر 30 عاماً إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد الشهر الماضي بعد 19 شهراً قضاها في أولد ترافورد.

وكان سانشيز اللاعب الأعلى راتباً في يونايتد حيث كان يتقاضى نحو 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، لكنه سجل خمسة أهداف فقط في 45 مباراة بعد الانضمام من آرسنال في يناير 2018.

وأبلغ سانشيز هيئة الاذاعة البريطانية: "أنا سعيد جداً بفترتي مع مانشستر يونايتد، أقول هذا دائماً، إنه النادي الأكثر تتويجاً في إنجلترا، أما اللعب مع آرسنال كان رائعاً كذلك وكنت سعيداً هناك، لكن يونايتد كان يتطور وقتها وكان يشتري اللاعبين للفوز بألقاب وأردت الانضمام إليه والفوز بألقاب، لا أشعر بالأسف لما حصل".

وسجل أليكسيس 80 هدفاً في 166 مباراة مع آرسنال بعد الانضمام إليه مقابل 30 مليون جنيه من برشلونة في يوليو 2014 وتم ترشيحه لنيل جائزة رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا لأفضل لاعب في 2017، لكن انتقاله إلى يونايتد تزامن مع انخفاض حاد في المستوى.

وسجل التشيلي هدفين فقط في 27 مباراة مع يونايتد الموسم الماضي رغم أنه قاد منتخب بلاده للفوز بأول لقبين كبيرين في تاريخها (كأس كوبا أميركا مرتين في 2015 و2016)، لكنه مُني بخيبة أمل بعد غياب بلاده عن كأس العالم في روسيا 2018.