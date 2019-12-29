سانشيز: رحل رونالدو عن ريال مدريد فغاب الهدافون

طالب هوغو سانشيز، أسطورة ريال مدريد، فلورتينو بيريز، رئيس النادي، بالتوقيع مع هاري كاين هداف توتنهام، حتى لو كلف الأمر 200 مليون يورو.

وقال المكسيكي في تصريحات لصحيفة “ماركا”: “أرى أنه يجب أن يكون لريال مدريد فريقان، ولاعبان رقم 9 أقوياء. تابعت هاري كين لفترة طويلة”.

وأضاف: “منذ رحيل (كريستيانو) رونالدو، تولى (كريم) بنزيمة هذا الدور، لكنه افتقد للاعب بمثل هذه الجودة إلى جانبه، لوكا يوفيتش لم ينل الكثير من الفرص، لا أعتقد أنه لاعب سيء بالنسبة للمستقبل، لكن ريال مدريد بحاجة إلى أفضل المهاجمين، وأعتقد أن هاري كاين كذلك”.

واختتم: “أصعب شيء في كرة القدم هو النتيجة النهائية، أنفقت 300 مليون يورو على 6 أو 7 لاعبين، لكن ذلك لا يضمن تسجيل الأهداف. لهذا السبب أنفق 200 مليون على لاعب رقم 9 مثل كاين، لا شيء يضمن الألقاب مثل الأهداف”.

وارتبط اسم كاين كثيراً في الأعوام الماضية بالانضمام إلى ريال مدريد، وبدأت تكهنات جديدة مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوي في يناير.