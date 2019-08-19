سانشيز يضع شرطاً للانضمام إلى إنتر ميلان

يكثف إنتر ميلان جهوده للحصول على توقيع المهاجم أليكسيس سانشيز، ليعزز خياراته في الخط الأمامي بعد ضم روميلو لوكاكو، مما سيساعده في مناطحة يوفنتوس في معركة الموسم الجديد.

ويعيش سانشيز جحيماً في مانشستر يونايتد حتى أصبح يتدرب مع فريق الشباب كنوع من العقاب من المدرب أولي غونار سولشاير، وسيكون الحل الأفضل أمام كل الأطراف البحث عن وجهة جديدة.

وذكر موقع "كالتشيوميركاتو" أن نجم فريقي برشلونة وآرسنال سابقاً متحمسٌ للعب في إنتر، ويأمل في توصل الناديين إلى اتفاق سريع للتركيز في بداية الموسم، لكنه وضع شرطاً واحداً وسيجد القبول على الأرجح.

وطلب سانشيز ارتداء قميصه المفضل رقم 7 والخاص بأساطير سابقة في النادي مثل لويس فيغو وفرانشيسكو مورييرو، ويبقى القميص شاغراً في الوقت الحالي بعد أن ارتداه مؤخراً جواو كانسيلو وجيفري كوندوغبيا.

وسيحظى المدرب أنتونيو كونتي بخط هجوم ناري في حال اتمام الصفقة رغم رحيل الهداف ماورو إيكاردي إذ يتمتع بجهود لوكاكو وسانشيز بجانب لاوتارو مارتينيز نجم الأرجنتين الصاعد.

يُذكر أن سانشيز ظهر للمرة الأولى في أوروبا بقميص أودينيزي، مما دفع برشلونة عام 2011 للتعاقد معه، مما يعني أن اللاعب التشيلي يعلم جيداً أجواء الدوري الإيطالي هناك.