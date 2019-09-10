سانشيز يطمح للبقاء في إنتر ميلان

يدرس أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان الاستمرار مع النيراتزوري وعدم العودة إلى مانشستر يونايتد عقب انتهاء فترة إعارته نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الدولي التشيلي يريد الانضمام بشكل نهائي إلى إنتر، كونه لا يريد العودة ليونايتد من جديد.

وأضافت أن البالغ من العمر 30 عاماً، حريص بشدة على البقاء في الدوري الإيطالي بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة، والاستمرار تحت قيادة المدرب أنتونيو كونتي.

وأوضحت، أن قرار سانشيز ليس بيده، خاصة أن عقده مستمر مع الشياطين الحمر حتى صيف عام 2022، كما أن عقد الإعارة لإنتر ميلان لا يتضمن خيار الشراء النهائي.

واختتمت الصحيفة، إن إنتر سيناضل من أجل دفع أجور سانشيز بحال ضمه بشكل نهائي نهاية الموسم الجاري.