ساني يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ

لم ينفِ هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونيخ، اهتمام ناديه بالحصول على خدمات ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ساني على وشك الانضمام إلى آليانز آرينا الصيف الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة على خلفية إصابته بالرباط الصليبي خلال مباراة كأس الدرع الخيرية..

وربطت الأنباء بايرن مجدداً بالتعاقد مع الدولي الألماني خلال يناير الماضي، لكن أكد حسن صالحميديتش، المدير الرياضي للبافاري، أن صفقة بهذا الحجم من الصعب أن تحدث في الشتاء.

وهاينر هو الآخر أكد عزم بايرن ميونيخ الظفر بساني، حيث قال في تصريحات لوسائل الإعلام "ساني لاعب عظيم نحن نهتم به، وهي الحقيقة المعروفة للجميع.

"الآن علينا أن ننظر كيف سيعود مجدداً بعد الإصابة الطويلة".

في الوقت نفسه، فقد شدد هاينر على أن طموح بايرن ليس فقط الحصول على لقب الدوري الألماني والمحافظة على الهيمنة المحلية، بل يسعى إلى تحقيق الأمجاد الأوروبية من جديد.

هاينر أتم حديثه قائلًا "نريد أن نفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، في النهاية سوف نستضيف النهائي في الأليانز آرينا عام 2022، نريد أن نفوز باللقب حينها".

يذكر أن بايرن ميونيخ قد توج بالثلاثية التاريخية في 2013، لكنه منذ ذلك الحين عجز عن تحقيق دوري الأبطال مجدداً ليكون الوصول لنصف النهائي أفضل نتيجة حققها منذ ذلك الحين قبل أن يقصى على يد الأندية الإسبانية.

وذكرت تقارير ألمانية، أن ساني، جناح مانشستر سيتي يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن صاحب الـ 24 عاماً رفض تمديد عقده مع سيتي، الذي ينتهي في صيف 2021.

ويبحث مانشستر سيتي، عن بديل للنجم الألماني في الوقت الحالي، لكن من المستبعد في الوقت الحالي إجراء صفقة تبادلية مع بايرن ميونيخ، ينتقل على إثرها ساني إلى ألمانيا، مقابل ذهاب كينغزلي كومان إلى إنجلترا.

وفسخ ساني عقده وكالة اللاعبين التي يديرها ديفيد بيكهام، أسطورة إنجلترا السابق، وتعاقد مع وكالة جديدة، لكن هذا لم يغير من موقف بايرن ميونيخ الساعي لضمه.

ويحتل بايرن ميونيخ، صدارة الدوري الألماني، برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لايبتزيغ، صاحب المركز الثاني.