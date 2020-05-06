ساني يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونيخ

توصل ليروي ساني نجم مانشستر سيتي لاتفاق مع بايرن ميونيخ من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأصبح الدولي الألماني قريباً من العودة لبلاده بعدما اتفق مع بايرن على توقيع عقد يربطه بالنادي لمدة خمسة مواسم قادمة، وفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية.

وينتظر ساني الآن حسم بايرن ميونيخ للصفقة مع مانشستر سيتي والتوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وكان ساني قريباً من الانتقال لبطل الدوري الألماني الصيف الماضي قبل تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، ليصرف بايرن نظره عن إتمام الصفقة آنذاك.