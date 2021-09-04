سان جيرمان وريال مدريد يستعدان للتنافس على توقيع هالاند

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان سيدخلان معركة ضارية للحصول على توقيع النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وسيتحرك النادي الفرنسي للتعاقد مع النجم النرويجي الشاب بحال رحيل كيليان مبابي عن صفوفه بعد انتهاء عقده صيف العام القادم.

وبات هالاند مطلوباً بشدة من قبل عمالقة أوروبا خلال الأشهر الأخيرة بعد تألقه اللافت على مستوى النادي والمنتخب.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً إلى بوروسيا دورتموند قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي في 29 ديسمبر من عام 2019 مقابل حوالي 20 مليون يورو وفقاً لتقارير إعلامية.

ووقع اللاعب على عقد مع أسود فيستفاليا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وسيتم تفعيل بند بدءاً من صيف عام 2022 يسمح بشراء الهداف النرويجي بـ 75 مليون يورو، وهو سعر سيتنافس كبار أوروبا لدفعه مباشرة مما يبشر بمعركة حامية الوطيس على توقيع النجم الصاعد.