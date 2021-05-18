سان جيرمان يريد جمع ميسي وصلاح وليفاندوفسكي في فريق واحد

بات محمد صلاح هداف ليفربول على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الساعية لضمه خلال الصيف خاصة بعد وقوعه في عدة مشاكل مع المدرب يورغن كلوب منذ بداية أزمة شارة قيادة الريدز، حتى غضب المصري عقب خروجه خلال مواجهة تشيلسي في مارس الماضي.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن باريس سان جيرمان اتصل بمهاجم ليفربول لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية وسط تقارير رحيل كيليان مبابي.

وأكد التقرير أن المحادثات بين صلاح والنادي الفنسي لا تزال في مراحلها الأولية حالياً، على أن تشهد الأسبابيع القادمة مراحل الحسم.

ووضعت إدارة باريس سان جيرمان خطة كبيرة لضم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ خلال الصيف.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز صيف عام 2023، وقد اعترف في وقت سابق أنه لم يتم الاتصال به بعد بشأن التمديد.

ويخوض المهاجم المصري سباقاً مع هاري كاين على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل "مو" في شباك ويست بروميتش آلبيون الأحد الماضي ليرتفع رصيده إلى 22 هدفاً هذا الموسم، لكن قد يكون هذا هو آخر موسم له في إنجلترا إذا تم صدقت التقارير القادمة من فرنسا.