سان جيرمان يطالب ريال بـ 165 مليون يورو وفينيسيوس مقابل مبابي

وضع باريس سان جيرمان خطته التي سيعمل عليها، حال رفض نجمه كيليان مبابي تجديد عقده هذا الموسم، وإصراره على الانتقال لريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي نهاية الموسم المقبل، إلا أن سان جيرمان سيضطر لبيعه هذا الصيف، إذا رفض تجديد عقده، لتجنب رحيله مجاناً في صيف 2022.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن باريس سان جيرمان جهز طلباته، التي سيقدمها لريال مدريد، بحال طلبهم التعاقد مع الهداف الفرنسي هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على 165 مليون يورو، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور.

وذكرت الصحيفة أن البرازيلي فينيسيوس دائماً ما كان هدفاً لمواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، والذي يثق أنه سيكون له شأن كبير مستقبلاً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد قد يقبل بالتنازل عن فينيسيوس بحال ضم مبابي، نظراً لأن فرصه في المشاركة ستتراجع بشكل كبير، في ظل وجود كريم بنزيمة وإيدين هازارد، إلى جانب إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الذي سيعمل مدريد على ضمه أيضاً.