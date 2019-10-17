ساها: أتمنى عودة رونالدو لمانشستر يونايتد

عبر لويس ساها، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن رغبته في رؤية كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يعود لارتداء قميص الشياطين الحمر.

وقال الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "دايلي مايل" البريطانية: "كل ما يمكنني قوله أني أقدر كريستيانو رونالدو أكثر، بعد رؤيته يلعب مع يوفنتوس، لأن هذا الرجل أكبر سناً مما كان عليه، عندما التقيت به أول مرة ولعبت معه، ما يفعله الآن في كرة القدم شيء من الجنون.

"ما زال في حالة بدنية جيدة، لك أن تتخيل التأثير الذي سيضيفه لمهاجمي يونايتد الموجودين حالياً، سيرون هوس هذا الرجل، وسيكون مثالاً رائعاً".

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني حالياً في الدوري الإنجليزي تحت إشراف المدرب أولي غونار سولشاير.