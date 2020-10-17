ساوثهامبتون يجبر تشيلسي على التعادل 3-3

تعادل تشيلسي مع ضيفه ساوثهامبتون 3-3 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد ربع ساعة من بداية المباراة وبمجهود فردي نجح تيمو فيرنر في تسجيل أول أهداف اللقاء وأول أهدافه في البطولة.

وعزز تشيلسي تقدمه بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 29 عبر فيرنر بطريقة استثنائية وباستغلال خطأ دفاعي.

وعاد داني إينغز بفريقه للأجواء بهدف تقليص الفارق نهاية الشوط الأول (43).

في الشوط الثاني، أدرك تشي آدامز التعادل للضيوف بعد 12 دقيقة على البداية.

ومرت دقيقتان فقط حتى منح كاي هافيرتز التقدم لصاحب الضيافة.

إلا أن يانيك فيسترغارد تمكن من معادلة النتيجة وإنقاذ القديسين في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، كما رفع ساوثهامبتون رصيده بدوره إلى 7 نقاط في المركز العاشر.