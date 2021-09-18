ساوثهامبتون يفرض التعادل السلبي على مانشستر سيتي

تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه ساوثهامبتون دون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل الطرفان في زيارة الشباك ليقتسما نقاط المواجهة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذه النتيجة إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي سحق بدوره غريمه كريستال بالاس بثلاثية دون رد.

أما ساوثهامبتون فرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

مانشستر سيتي مهدد بخسارة المركز الثاني

وتكتمل المرحلة بمواجهة أستون فيلا وإيفرتون مساء السبت، فيما يقام لقاء الديربي اللندني غداً بين توتنهام هوتسبير وجاره تشيلسي رابع الترتيب بـ 10 نقاط.

كما تشهد المرحلة يوم الغد مواجهة قوية بين ويست هام يونايتد وضيفه مانشستر يونايتد المتعثر أوروبياً الأسبوع الماضي بسقوطه أمام يانغ بويز السويسري 1-2 الثلاثاء المنصرم.