ساوول: بايل يتحدث الإسبانية بطلاقة

أكد ساوول نيغيز، لاعب أتلتيكو مدريد، أن غاريث بايل، جناح ريال مدريد، يستطيع التحدث بالإسبانية بصورة جيدة عكس ما ذكرته وسائل الإعلام.

ويعاني الدولي الويلزي في ريال مدريد ولم يشارك منذ نحو شهر بزعم الإصابة رغم تواجده في معسكر منتخب بلاده.

وقال نجم أتلتيكو مدريد: "علاقتي جيدة بغاريث بايل، التقينا كثيراً عند وكيل أعمالنا وكنت متفاجئاً به لأنه شخص رائع، تبادلنا أطراف الحديث لفترة طويلة باللغة الإسبانية".

يذكر أن تقارير إعلامية سابقة أكدت أن بايل لا يجيد الإسبانية رغم تواجده مع ريال مدريد منذ عام 2013.