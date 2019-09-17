ساوول: سنواجه يوفنتوس وليس رونالدو فقط

قال ساوول نيغيز نجم أتلتيكو مدريد أن فريقه يعاني من الاتهامات الباطلة في كثير من الأحيان بعدم استحقاق كل ما يصل إليه.

وكان أتلتيكو قد تصدر ترتيب الدوري الإسباني حتى نهاية المرحلة الثالثة، وذلك قبل أن يتكبد هزيمته الأولى على يد ريال سوسييداد في المرحلة الماضية بهدفين دون رد.

وحول ذلك، قال ساوول أن الجميع قال أن فريقه لا يستحق صدارة الليغا فقط لأن ريال مدريد وبرشلونة يفقدان النقاط.

وأضاف: "وصلنا إلى القمة لأننا كنا نستحق، وإشبيلية الآن كذلك أيضاً، الفريق القادر على جمع أكبر عدد من النقاط هو من يستحق الصدارة بكل تأكيد.

"التركيز الآن منصب على دوري أبطال أوروبا لأننا سنخوض مباراتنا الأولى فيه غداً، سنترك الدوري المحلي حتى ننتهي من المباراة المقبلة".

وحول مواجهة يوفنتوس في الجولة الأولى من دور المجموعات قال: "ستكون المباراة صعبة بكل تأكيد أمام خصم شكل لنا الكثير من المتاعب الموسم الماضي، وأمام خصم يعلم جيداً كيف يفوز في هذه المباريات الكبيرة.

"المواجهة لن تكون ضد كريستيانو رونالدو فقط، وإنما أمام يوفنتوس الفريق الكبير متعدد الحلول، علينا الاستعداد لها جيداً".

يذكر أن أتلتيكو مدريد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر الموسم الماضي بعدما خرج على يد يوفي بالتحديد في ريمونتادا قادها رونالدو.