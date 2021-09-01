ساوول ينتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة

تعاقد تشيلسي بطل أوروبا مع الإسباني ساوول نيغيز القادم من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

وأبرمت الصفقة بنجاح قبل دقيقتين على نهاية سوق الانتقالات الصيفي بعدما ظن المراقبون أنها لن تكتمل.

توخيل طلب ساوول لتعزيز خط وسط تشيلسي

وتأتي هذه الإعارة رغبة من المدرب توماس توخيل في إضافة لاعب وسط جديد ينافس نغولو كانتي وجورجينيو وماتيو كوفاتشيتش على المشاركة في الفريق.

وسيكون بإمكان النادي اللندني تجربة ساوول لموسم قبل شرائه بصورة نهائية مثلما حصل مع كوفاتشيتش الذي جاء من ريال مدريد بنفس الطريقة.

وعانى الدولي الإسباني من موسم ماضٍ صعب تراجع فيه مستواه مع الروخيبلانكوس وباتت أمامه الآن فرصة لإحياء مسيرته.