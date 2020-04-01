سباق إنجليزي لضم خاميس رودريغيز

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في بيع خاميس رودريغيز خلال سوق انتقالات الصيف القادم، لتخفيف عبء راتبه عن خزانة النادي.

ويحظى الدولي الكولومبي باهتمام كبير من آرسنال، لكن الغانرز سيواجه منافسة كبيرة على خدمات لاعب الوسط من إيفرتون.

وقد تكون حظوظ التوفيز أفضل في السباق على خاميس، حيث أن مدربه كارلو أنشيلوتي كان على علاقة جيدة مع صاحب الـ 28 عاماً خلال حقبته في ريال مدريد، والتي أعاد خلالها الملكي لمنصة تتويج دوري أبطال أوروبا.