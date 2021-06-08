سباق إيطالي للتعاقد مع حكيم زياش

يخطط تشيلسي للتخلي عن خدمات النجم حكيم زياش بعدما خرج من حسابات المدير الفني توماس توخيل، حيث يجلس على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات.

وسجل الدولي المغربي 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف المسابقات مع تشيلسي، خلال موسم 2020-2021، كما نجح في إحراز بعض الأهداف الحاسمة، مثل هدفه ضد أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “فوتبول لندن” البريطانية، فإن لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع نجم البلوز، حيث يعتقد المدير الفني الإيطالي أن إدارة النادي اللندني ستضع أسد الأطلس على لائحة الانتقالات.

نابولي وميلان يرغبان بضم زياش

وأشارت إلى أن سباليتي يدرك أن الشكوك تحوم حول مستقبل الثنائي لورينزو إنسيني وهيرفينغ لوزانو، لذلك يرى المدير الفني المخضرم أن زياش هو البديل المناسب لأي منهما.

وأضافت أن توخيل لن يعتمد على الجناح المهاجم خلال الموسم المقبل كأساسي، كما أن أسلوب لعبه لا يتواءم مع الأسلوب الذي ينتهجه المدرب الألماني، لأنه نظام خططي لا يحتوي على أجنحة.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع زياش في الصيف الماضي قادماً من أياكس أمستردام مقابل 33 مليون جنيه استرليني.

كما ذكرت تقارير أخرى أن ميلان يسعى بدوره للتعاقد مع لاعب البلوز.