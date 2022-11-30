عائقان أمام رجوع ميسي إلى برشلونة

يتمنى أنصار برشلونة عودة أسطورتهم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو بعد نهاية الموسم الجاري.

وسيصل الاتفاق الذي يربط "ليو" بالنادي الفرنسي إلى نهايته بحلول الصيف المقبل، ومع أن الباريسيين يعملون جاهدين لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقدٍ جديد، إلا أن رغبة صاحب الـ 37 عاماً في البقاء ليست مؤكدة بعد.

ما هي الصعوبات التي تقف عائقاً أمام عودة ميسي إلى برشلونة؟

وقالت صحيفة "ماركا" أن مساعي البارسا لاسترجاع هدافهم التاريخي معرضة للفشل لسببين أولهما العلاقة المتوترة بين النجم الأرجنتيني ورئيس النادي الحالي جوان لابورتا.

ويعود ذلك للطريقة التي تعامل بها لابورتا مع مسألة تجديد عقد اللاعب ووعوده التي لم تترجم على أرض الواقع.

أما السبب الآخر فيتمثل بقوانين اللعب المالي النظيف وانعكاسات تواجد لاعبين آخرين يتقاضون أجوراً باهظة في الفريق حالياً، مما سيمنع برشلونة من إبرام أي صفقات عالية التكاليف.