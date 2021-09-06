سبورت تنشر تفاصيل عقد غريزمان مع برشلونة

نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا تفاصيل عقد الهداف الفرنسي أنتوان غريزمان مع برشلونة والذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد قبل أيام على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة أن المهاجم تقاضى 17 مليون يورو خلال موسمه اﻷول مع البارسا، وهو رقم كان سيرتفع إلى 21 مليوناً بحلول الموسم الأخير من عقد اللاعب مع البلاوغرانا (2023-2024).

واشتمل العقد على دفع 2.5 مليون يورو على شكل مكافآت كل موسم إذا خاض الفرنسي 60% من دقائق مباريات الفريق، وهو ما حصل في أول موسمين.

واحتوى العقد على متغيرات أخرى، فالفوز بالثلاثية (الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) كان سيمنح غريزمان مكافأة بقيمة 4 ملايين يورو.

وتقاضى الفرنسي جزءاً من هذه المكافأة بعد وصول برشلونة إلى نصف نهائي اﻷبطال خلال موسمه اﻷول، وربع النهائي في موسمه الثاني.

وحصل المهاجم على ما مجموعه 25.5 مليون يورو بعد نهاية الموسم الأول، و21 مليوناً في الثاني.

ولو تم تحقيق جميع اﻷهداف لتقاضى 33.5 مليوناً في الموسم اﻷول، و29.5 مليوناً في الثاني، و37.5 مليوناً في الثالث، و38 مليوناً في الرابع، و39 مليوناً في الخامس بمجموع 177.5 مليوناً، لكنه تقاضى 46.5 مليوناً في الفترة التي قضاها مع البارسا قبل إعارته.

وكان غريزمان ثاني أكثر اللاعبين تقاضياً للأجور بعد ليونيل ميسي في برشلونة.