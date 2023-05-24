سبورت: جوردي ألبا يقرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم

اتخذ نجم برشلونة جوردي ألبا قرارًا نهائيًا بالرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بحسب ما نشره موقع "Sport" الإسباني يوم الأربعاء 24 مايو 2023.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ألبا الحالي مع البارسا في يونيو 2024، ولكن بحسب تقرير نشره برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني أن اللاعب قبل عرض الانتقال إلى الهلال السعودي ليكون بالقرب من اصدقائه المفضلين سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي.

جوردي ألبا يقرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي

كان يعتقد الجميع أن جوردي ألبا مستمر مع برشلونة حتى نهاية عقده رغم الاقتطاع والتخفيض الذي سيتم على راتبه الذي يبلغ 38 مليون يورو ليصبح 20 مليون يورو، وذلك تماشيًا مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلوغرانا.

ولكن مؤخرًا، بعد اجتماع تم بين وكلاء ألبا وإدارة برشلونة قرر اللاعب أن يكمل مسيرته الكروية في مكان آخر خارج أسوار البارسا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الأمر على منصات النادي الرسمية خلال الساعات القادمة بحسب موقع "Sport".

أيضًا أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على تويتر خبر رحيل ألبا وقال: "ألبا سيفترق عن النادي الكتالوني وسيبحث عن مكان آخر لخوض تحدي جديد وسيكون متاحًا للانتقال في صفقة مجانية".

الجدير بالذكر أن جوردي ألبا خسر مكانه كلاعب أساسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وذلك بعد أن استحق منافسه أليخاندرو بالدي مركز الظهير عن جدارة من خلال مهاراته وتأثيره في الفريق وخاصة على صعيد الهجوم.