سبورت: ديست يتمنى البقاء في برشلونة

ادعت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن الظهير الدولي الأميركي سيرجينيو ديست يفضل البقاء في برشلونة على الانتقال إلى أي وجهة أخرى هذا الشهر.

وارتبط البالغ من العمر 21 عاماً بعدة أندية كبيرة خلال الأسابيع الماضية مثل بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد وتشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم تمسك اللاعب بالبقاء، إلا أن المدير الفني تشافي هيرنانديز لا يمانع بيعه لحاجة النادي للمال من أجل استثماره في صفقات أخرى ولإخلاء الطريق أمام تسجيل فيران توريس ضمن كشوفات الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الصادرة من كتالونيا أن ديست سعيد في برشلونة ولا يريد الرحيل.

وانتقل الظهير الأميركي إلى ملعب كامب ناو في أكتوبر من عام 2020 قادماً من أياكس في صفقة كلفت خزائن البلاوغرانا قرابة 21 مليون يورو.