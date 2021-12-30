سبورت: ديمبيلي يوافق على الانتقال إلى يوفنتوس الموسم القادم

ادعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة توصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى يوفنتوس الموسم القادم.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً مع البلاوغرانا بعد نهاية الموسم الجاري.

وبدا قبل عطلة عيد الميلاد أن الفرنسي على أعتاب تمديد عقده مع البارسا لموسمين قادمين، إلا أن المفاوضات تداعت ليصبح مصير اللاعب خارج أسوار كامب ناو.

وأكدت الصحيفة أن ديمبيلي اتفق مع إدارة يوفي على شروط العقد الذي سيربطه بالنادي الإيطالي.

وتواصل يوفنتوس مع موسى سيسوكو وكيل أعمال الهداف الفرنسي خلال الأشهر الماضية ويبدو أن الطرفين توصلا لاتفاق يناسبهما أخيراً.

ويعتزم اللاعب إكمال عقده الحالي مع النادي الكتالوني على أن ينتقل إلى تورينو صيف العام المقبل.