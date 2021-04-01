سبورت: رايولا ووالد هالاند يصلان برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن آلف إينغي والد إيرلينغ هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا وصلا برشلونة لإجراء مفاوضات مع النادي الكتالوني.

وقالت الجريدة أن مساعد جوان لابورتا رئيس البارسا استقبل رايولا ووالد الهداف النرويجي في المطار لدى وصولهما، لتباشر بعدها الأطراف المعنية التفاوض حول صفقة محتملة نهاية الموسم الجاري.

وقد تلعب العلاقة الجيدة التي تربط رايولا ببرشلونة دوراً مهماً في نقل مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق إلى كتالونيا.

لكن الوضع المالي الصعب الذي يمر به البارسا حالياً قد يعرقل إتمام الصفقة، إذ يحتاج النادي لبيع عدة لاعبين تراجعت مستوياتهم وقيمهم في السوق من أجل تمويل استقطاب الهداف النرويجي.