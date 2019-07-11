سبورت: ساني بديل نيمار في باريس سان جيرمان

يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع لوروا ساني نجم مانشستر سيتي، خلال الصيف الجاري لخلافة نيمار دا سيلفا الذي يقترب من الرحيل في ظل رغبة برشلونة بضمه.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بطل فرنسا يرغب بضم ساني منذ أن كان في شالكه، ويسعى لاستغلال عدم تجديد الألماني لعقده مع السيتيزنز ورغبته في الرحيل للتعاقد معه.

وكان سيتي قد حدد 100 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 23 عاماً.

ويحاول بايرن ميونيخ حسم الصفقة وضم ساني لتعويض فرانك ريبيري الذي رحل مؤخراً عن صفوف البافاري.

يذكر أن نيمار لم يتدرب مع باريس سان جيرمان حتى الآن مما دفع بطل الدوري الفرنسي لتهديده بغرامة مالية.