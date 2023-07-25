سبورت: عائلة مبابي ترحب بعرض الهلال السعودي

تحدثت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء عن إمكانية انتقال الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي.

وتقدم "الزعيم" بعرض غير مسبوق بقيمة 300 مليون يورو لضم المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً هذا الصيف، على أن يحصل الفرنسي الشاب على 700 مليون يورو لمدة موسم واحد.

ويخشى سان جيرمان رحيل مهاجمه دون مقابل بعد انتهاء عقده العام القادم، مما أجبره على وضعه في سوق الانتقالات الجاري عله يبيعه بقيمة ضخمة.

وتحرك الهلال مباشرة في محاولة لإغراء اللاعب بمنحه عقداً ضخماً يحتوي بنداً يسهل من مهمة ريال مدريد في التعاقد معه العام القادم بحسب تقارير سابقة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن عائلة الهداف الفرنسي مستعدة لقبول العرض السعودي، إلا أن الفائز بكأس العالم 2018 لم يحدد موقفه بشكلٍ واضح بعد.

يذكر أن مبابي يتمنى ارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل القريب، لكن إبرام صفقة من شأنها نقله إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف تبدو في غاية الصعوبة حالياً.