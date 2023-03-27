سبورت: عرض وحيد على الطاولة لليونيل ميسي

البوابة - يبدو أن مصير الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي سيبقى مثار جدل خلال الأسابيع القادمة في ظل تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ومع اقتراب العقد الذي يربط الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات مع باريس سان جيرمان إلى نهايته الصيف المقبل، لم يتوصل النادي الفرنسي بعد إلى اتفاق مع اللاعب حول أي تجديد.

ويبقى اهتمام برشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي بالهداف البالغ من العمر 35 عاماً جدياً وفقاً لتقارير سابقة.

باريس سان جيرمان مصمم على تمديد عقد ميسي

لكن العرض الوحيد الذي وصل الأرجنتيني أتى من ناديه الحالي الذي يمني النفس في تمديد الاتفاق المبرم بين الطرفين لموسم إضافي على أقل تقدير.

ومن شأن الأسابيع القادمة أن تكشف المزيد من التفاصيل حول مستقبل "ليو" وإمكانية استمراره في العاصمة الفرنسية أو العودة إلى البارسا، أو اختيار الرحيل عن القارة الأوروبية صوب الشرق الأوسط أو أميركا الشمالية.