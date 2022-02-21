سبورت: ليفربول خارج سباق ضم مبابي

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن ليفربول بات خارج سباق التعاقد مع الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وبدا أن الريدز وجهة محتملة للاعب البالغ من العمر 23 عاماً، وقد كثرت التقارير في الأيام الماضية التي تشير إلى أن الفائز بكأس العالم 2018 يفضل الانتقال إلى ملعب آنفيلد عوضاً عن ريال مدريد.

لكن الصحيفة الكتالونية أكدت اليوم الاثنين أن النادي الإنجليزي يسعى لضم الهداف الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الباريسيين بعد نهاية الموسم الجاري.

وستترك هذه الأنباء الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام ريال مدريد من أجل اقتناص مبابي الذي سجل هدف انتصار سان جيرمان في شباك الحارس تيبو كورتوا الأسبوع الماضي خلال لقاء الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.