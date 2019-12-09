سبورت: ميسي لن يعتزل أبداً

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة الأحد، بانتصار ريال مدريد على إسبانيول، وفوز برشلونة العريض على ريال مايوركا في الليغا، وتألق ليونيل ميسي قائد البارسا، والترقب لمواجهة الكلاسيكو بين القطبين.

وعنونت صحيفة «ماركا»: «يا له من كلاسيكو ينتظرنا».

وأضافت: «برشلونة وريال مدريد يصلان إلى مستوى قوي قبل 10 أيام من مواجهة الكلاسيكو، وميسي يتخطى بنزيما في سباق الهدافين».

وتابعت: «ريال مدريد يفوز في 4 مباريات متتالية في الليجا لأول مرة منذ 10 أشهر».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «البارسا الذهبي».

وأضافت: «يحتفل الفريق بالكرة الذهبية السادسة لميسي مع أفضل مباراة في الموسم ومهرجان أهداف».

وتابعت: «بهاتريك ميسي أصبح هداف الدوري الإسباني، في إحدى المباريات الرائعة التي سجل فيها أيضاً غريزمان وسواريز مع هدف مُثير بالكعب».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» جاء عنوان: «ميسي لن يعتزل أبداً».

وأضافت: «قدم الأسطورة أداءً رائعاً، وحسم المباراة بالهاتريك الـ35 له في الدوري الإسباني».

وتابعت: «برشلونة يستعيد صدارة الليغا، ولعب واحداً من أفضل الأشواط الأولى في الموسم بأكمله».