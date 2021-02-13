سبيتسيا يحقق فوزاً مستحقاً على ميلان المتصدر

حقق سبيتسيا فوزاً مقنعاً على ضيفه ميلان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألبيرتو بيكو ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدفان في الشوط الثاني عن طريق القائد جيوليو ماجيوري (56)، وسيموني باستوني (67).

بهذه النتيجة، رفع سبيتسيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ميلان عند 49 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، بانتظار نتيجة لقاء إنتر ميلان الثاني (47 نقطة) مع ضيفه لاتسيو السادس (40 نقطة) ليلة الأحد.