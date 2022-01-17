سبيزيا يلحق بـ ميلان خسارة مفاجئة على أرضه

حقق سبيزيا المفاجأة وتغلب على مستضيفه أي سي ميلان بهدفين لهدف على ملعب سان سيرو ليلة الاثنين ليحرمه من فرصة انتزاع صدارة الدوري الإيطالي.

ففي لقاء لحساب المرحلة الـ 22 من السيري آ، تقدم الروسونيري في الدقيقة 45 عن طريق البرتغالي رافاييل لياو.

وأهدر صاحب الضيافة ركلة جزاء قبل نهاية الشوط سددها تيو هيرنانديز على يسار المرمى.

في الشوط الثاني، انتفض الضيوف وأدركوا التعادل في الدقيقة 64 بهدفٍ سجله كيفين أغوديلو.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل إيمانويل جياسي هدف الانتصار الثمين لفريق المدرب تياغو موتا لاعب إنتر السابق.

ميلان يبقى في المركز الثاني

وتجمد رصيد الميلانيين عند 48 نقطة في المركز الثاني من 22 مباراة وبفارق نقطتين عن إنتر صاحب الصدارة الذي خاض 21 مباراة.

فيما رفع سبيزيا رصيده بدوره إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

في مباراة مهمة أخرى ضمن المرحلة ذاتها، تفوق نابولي على مستضيفه بولونيا بهدفين نظيفين سجلهما هيرفينغ لوزانو في الدقيقتين 20 و 47.

ورفع نابولي رصيده بالتالي إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ميلان فقط.