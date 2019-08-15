ستويتشكوف: عودة نيمار لبرشلونة قنبلة موقوتة

أكد خريستو ستويتشكوف، أسطورة برشلونة في التسعينيات، أن عودة نيمار إلى النادي الكتالوني لن تتسبب إلا بالمشاكل والأزمات، مشدداً على أنها ستكون بمثابة القنبلة الموقوتة داخل غرفة الملابس.

وقدم باريس سان جيرمان طلباته إلى البارسا للموافقة على بيع المهاجم المثير للجدل هذا الصيف.

وقال ستويتشكوف في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيصبح نيمار بمثابة القنبلة داخل غرفة ملابس الفريق، نحن لسنا بحاجة له على الإطلاق.

"لدينا الآن عثمان ديمبيلي ولويس سواريز وليونيل ميسي وأنتوان غريزمان. أين سيلعب نيمار في ظل وجود هؤلاء اللاعبين؟ سيمثل الأمر ضغطاً مضاعفاً على المدرب والنادي".

وأوضح المتوج بدوري أبطال أوروبا عام 1992 أن البلاوغرانا لا يمتلك المبلغ الكافي للتعاقد مع نيمار ولن يستطيع التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

واختتم: "لا أتمنى رحيل إيفان راكيتيتش أو فيليبي كوتينيو في صفقة تبادلية مع نيمار لأن الأول يقدم مستويات جيدة ومجتهد في الملعب ويحاول تقديم كل ما لديه لأجل النادي والثاني جاء بمبلغ ضخم ويحتاج للثقة وطالما دعمته".

يذكر أن نيمار تعرض لانتقادات الجمهور الفرنسي مما يشير إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.