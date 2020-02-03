ستيرلينغ مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد

تعرض رحيم ستيرلينغ، مهاجم مانشستر سيتي، لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام توتنهام، ليخرج من الملعب في الدقائق الأخيرة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن النجم الإنجليزي قد يغيب عن مواجهة سيتي وريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن يجري ستيرلينغ المزيد من الفحوصات الطبية خلال اليومين القادمين، لتحديد مدة غيابه الفعلية والتي قد تصل إلى ثلاثة أسابيع.

يذكر أن مانشستر سيتي خسر أمام توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، ليبتعد تماماً عن المتصدر ليفربول ويفقد الأمل في الحفاظ على لقبه في الدوري الإنجليزي.