ستيرلينغ يوافق على ارتداء قميص تشيلسي

قال الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو سكيرا اليوم الثلاثاء أن النجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ على مغادرة مانشستر سيتي صوب جاره تشيلسي.

وبدا واضحاً أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لن يستمر مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نظراً لرفضه التوقيع على عقدٍ جديد منذ مارس الماضي.

ومع تبقي موسم أخير على الاتفاق الذي يربط ستيرلينغ بسيتي، بات الرحيل عن ملعب الاتحاد الخيار الأنسب لنجم ليفربول السابق.

وقال سكيرا أن قيمة الصفقة سيصل إلى نحو 40 مليون يورو وأنه سيتم الإعلان رسمياً عنها قريباً، لكنه لم يكشف عن مدتها.

وظهر ستيرلينغ مع مانشستر سيتي في 339 مباراة في جميع البطولات تمكن من تسجيل 131 هدفاً خلالها، كما صنع لزملائه 95 هدف آخر.

ومثل الجناح الأيسر منتخب إنجلترا في 77 مناسبة، زار الشباك فيها 19 مرة.