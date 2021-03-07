سحب قرعة بطولة قطر إكسون موبيل

سحبت أمس القرعة الافتراضية لمنافسات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للرجال 2021 التي ستبدأ غداً على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس بمشاركة كوكبة من نجوم التنس في العالم يتقدمهم السويسري روجر فيدرر الذي يعود إلى الملاعب التنس عبر بوابة الدوحة بعد انقطاع دام 12 شهراً بسبب إصابة في الركبة.

وتوّج فيدرر، بلقب بطولة قطر إكسون موبيل للرجال في ثلاث مناسبات كانت أعوام 2005 و2006 و2011.

وأعفت القرعة اللاعبين المصنفين الأربعة في البطولة النمساوي دومينيك تيم وفيدرر والروسي وحامل اللقب الروسي أندريه روبليف والكندي دينيس شابوفالوف من المشاركة في الدور الأول على أن يبدأوا مشاركتهم في الدور الثاني يوم الأربعاء.

وسيبدأ المصنف الرابع عالمياً وحامل لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس تيم مشواره بمواجهة الفائز من مباراة الدور الأول بين القطري مبارك شنان والروسي أسلان كاراتسيف الذي بلغ مؤخراً نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

ويبدأ المصنف الثاني فيدرر رحلته نحو اللقب الرابع في الدوحة بمواجهة الفائز من الفرنسي جيريمي تشاردي والبريطاني دانيل إيفانز في الدور الأول.