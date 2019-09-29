سرقة منزل كاسيميرو أثناء ديربي مدريد

تعرض منزل كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، للسرقة أثناء مباراة الديربي أمام أتلتيكو ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن منزل الدولي البرازيلي تعرض للسرقة أثناء اللقاء بوجود زوجته وابنته بالداخل.

وأوضحت أن عائلته لم تتأذى، لكن محتويات ثمينة سُرقت، كما أن اللصوص فروا دون أي اعتراض من السلطات.

ولا يعد كاسيميرو أول لاعب يتعرض للسرقة إذ سبقه عدد من اللاعبين في أوروبا أبرزهم تياغو سيلفا وساديو ماني وكريم بنزيمة وغيرهم.

وحذر ريال مدريد اللاعبون من نشر أي صور لمنازلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالتزام بمعايير السلامة.