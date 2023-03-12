سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة

البوابة - تعرض منزل النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة للسرقة وفقاً لتقرير نقله موقع "كووورة".

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد أقرباء "مو" يفيد بسرقة الفيلا، على أن تتم مراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على ما حصل.

ومع أن ليفربول سقط أمس السبت أمام بورنموث بهدفٍ نظيف، في لقاء أهدر خلاله صاحب الثلاثين عاماً ركلة جزاء، إلا أن المصري حقق قبل ذلك أرقاماً قياسية تاريخية مع النادي الإنجليزي.

صلاح الهداف التاريخي لليفربول

وبات المصري الهداف التاريخي الأول لليفربول في الدوري الممتاز برصيد 129 هدفاً بعد تسجيل هدفين الأسبوع الماضي في شباك مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 7-0.

وتم استدعاء نجم ليفربول من قبل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لمعسكر الشهر الجاري تمهيداً لمواجهتي منتخب مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.