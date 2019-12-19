سرقة منزل نيلسون سيميدو مدافع برشلونة

تعرض منزل نيلسون سيميدو ظهير برشلونة للسرقة، أثناء تواجده مع فريقه قبيل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن منزل البرتغالي تعرض لسرقة كبيرة، أثناء وجوده في الفندق مع فريقه استعداداً للمباراة المؤجلة من المرحلة العاشرة في الدوري الإسباني أمام الغريم الملكي والتي انتهت بالتعادل دون أهداف، من دون الكشف عما إذا تواجد أي فرد من عائلته في المنزل أم لا.

وتابعت الصحيفة أن سيميدو هو أول لاعب تتم سرقته من برشلونة خلال الأشهر الماضية، على الجانب الآخر فإن العديد من لاعبي ريال مدريد تعرضت منازلهم للسطو، على غرار كاسيميرو وكريم بنزيمة ولوكاس فاسكيز والمدرب زين الدين زيدان.

وفي وقت، سابق حدثت عمليات سطو استهدفت منازل لاعبين آخرين منهم ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة المدنية قامت بتفكيك منظمة متخصصة في سرقة منازل لاعبي كرة القدم، في أكتوبر الماضي.

يذكر أن التعادل السلبي حسم مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب ناو، ليرفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف الذي يقاسمه عدد النقاط نفسه.