مكالمة حرمت برشلونة من ضم رونالدو

كشفت تقارير في إسبانيا عن كواليس اقتراب كريستيانو رونالدو في الماضي من الانضمام لبرشلونة، وتحول وجهته في الأمتار الأخيرة صوب ريال مدريد.

وضم ريال مدريد النجم البرتغالي عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو، وعاش سنوات من المجد في العاصمة الإسبانية لحين رحيله في 2018 إلى يوفنتوس.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن رونالدو كان يملك اتفاقاً لكسر العقد مع يونايتد مقابل مبلغ معين، شريطة ألا يخرج الأمر للعلن، وإلا يصبح الاتفاق باطلاً، ويجب أن يتفاوض الطرف الراغب بخدماته مع النادي الإنجليزي.

وتم تسريب تفاصيل هذا الاتفاق لوسائل الإعلام، وأعلن "إل لارجيرو" عنه في أحد حلقاته، مما أثار حنق مدرب يونايتد وقتها أليكس فيرغسون، وتدخل رئيس ريال مدريد رامون كالديرون شخصياً، ووكيل اللاعب جورجي مينديش لتهدئة الأجواء، ونفي وجود نية مدريدية لضم البرتغالي.

ورغم تأكيدات فيرغسون أن رونالدو ليس للبيع، خرج إدواردو دي بلاس، أحد المقربين من النادي الملكي، وانتقد علناً سعي ريال مدريد لضم البرتغالي، وقال: "الأموال التي ستدفع يمكن شراء عدد من اللاعبين بها، يفضل أن يكونوا إسبانيين، ليفربول يضم إسبانيين أكثر منا".

وشارك دي بلاس بعد ذلك في الحملة الانتخابية الناجحة لعودة فلورنتينو بيريز رئيساً، وتولى منصب النائب، لكنه قبل ذلك اختلف مع فيسينتي بولودا، مهندس الصفقة الخاصة برونالدو، والذي كان قد اتفق مع مينديش على دفع الملكي 30 مليون يورو القيمة المستحقة لفك ارتباط البرتغالي مع يونايتد.

وكاد الاختلاف بين بولودا ودي بلاس أن يكلف ريال مدريد غالياً، لأن رغم موافقة مينديش على كسر العقد حتى دون الثلاثين مليون، لكنه بدأ يشك في جدية النادي الملكي، وتحرك ليجد فريقاً جديداً لرونالدو، وهنا ظهر برشلونة.

تلقى مينديش عرضين، من برشلونة مقابل 105 مليون يورو، وآخر من مانشستر سيتي يقال أن قيمته بلغت 150 مليون يورو، وقتها قال خوسيه سانشيز، مدير ريال مدريد: "لو ضم برشلونة رونالدو لن نفوز بأي بطولة في السنوات العشر المقبلة".

قرر سانشيز التحرك، واتصل ببولودا وطالبه بالتحدث مع بيريز شخصياً ليقنعه بالتحرك وضم رونالدو، وتجاهل رأي دي بلاس، وهو ما حصل، إذ اتصل بيريز شخصياً بمينديش، واتفق معه على عدم كسر العقد، وأنه سيدفع القيمة التي يريدها يونايتد ويتم الصفقة.

بعد ذلك بأيام، أعلن بيريز رسمياً ترشحه لخوض الانتخابات وخلف رامون كالديرون، ووصل رونالدو إلى مدريد في صيف 2009 مع عديد النجوم، لتبدأ حقبة "غالاكتيكوس" جديدة في العاصمة الإسبانية.